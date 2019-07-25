Başkan Aydar ilk park açılışını yaptı

Ceyhan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Mahallesinde yapımı tamamlanan oyun parkı vatandaşların hizmetine sundu.

Çocukların aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebilecekleri güvenle oynayabilecekleri oyun parkları oluşturmayı amaçladıklarını belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, “Zübeyde Hanım Mahallesinde başımızın tacı kadınlarımız ve çocuklarımız ile birlikte parkımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Söylediğimiz gibi projelerimiz arasında en önemli yerlerden birisini de çocuklarımız almaktadır. Ceyhanımızda yaşayan bütün çocuklarımızın her anlamıyla mutlu olabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız parklarda insanlarımız hem hoşça vakit geçirecek hem de çocuklarına güvenli bir şekilde oyun oynatma imkanına sahip olacaklar. Çocuklarımızın mutlu olabilmeleri için ilçe sınırları içerisinde Ceyhan Belediyesinin hizmetlerinin gitmediği hiçbir yer kalmayacak. Mahalle sakinlerimiz ve muhtarımızın isteği üzerine parkın adını Hayal Park yapıyoruz” dedi.

Mahalleye yapılan hizmetten memnun olduğunu dile getiren Zübeyde Hanım Mahalle Muhtarı Metin Dündar ise “Kısa ve net söylüyorum hayaldi gerçek oldu. Mahallemize yaptığı hizmetlerinden dolayı Başkanımız Kadir Aydar’a ve ekibine mahalle sakinlerimiz ve kendi adıma teşekkür ediyorum” dedi.