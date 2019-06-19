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Başkan Aydar, DABB İkinci Başkan Vekili oldu

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) İkinci Başkan Vekilliğine seçildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:50
Başkan Aydar, DABB İkinci Başkan Vekili oldu

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) İkinci Başkan Vekilliğine seçildi.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in başkanlığında Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği İkinci Başkan Vekilliğine seçildi.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, belediye başkanları ve meclis üyelerinin kendilerine duyduğu güvenden mutlu olduğunu ifade ederek, “Şehirlerimizin gelişmesine, büyümesine çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasına vesile olması adına, çalışmalarımız aralıksız sürecek. Güven tazeleyerek Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Soner Çetin Başkanımız ve kıymetli yönetimi ile sorunların birlik ve beraberlik içerisinde aşılması çok önemli. Büyük önem arz eden Doğu Akdeniz Belediyeler birliğinde görev almak benim için onurdur. Türkiye’nin enerji merkezi Ceyhan’ı en güzel şekilde temsil ederken, kıymetli Belediye Başkanlarımız ile istişare içerisinde kalıcı, güzel hizmetler ve projeler üreteceğimiz, bölgedeki belediyelerimiz ile güç birliğimiz ve yönetimimiz ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Başkan Kadir Aydar’ın yanısıra Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın Birinci Başkan Vekilliğine seçildiği DABB genel kurulunda, Yasemin Çelik ve İmran Temur Meclis Katibi olarak belirlendi. Durhasan Akarca ve Mustafa Tunç ise yedek katip üyeler oldu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:50
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