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Başkan Ayaz ve Kaymakam Kantay bir araya geldi

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, veda ziyaretleri kapsamında Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay’ı makamında ziyaret etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:43
Başkan Ayaz ve Kaymakam Kantay bir araya geldi

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, veda ziyaretleri kapsamında Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay’ı makamında ziyaret etti.


Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay bir araya geldi. Başkan Ayaz’ı makamında ağırlayan Kaymakam Kantay yaptığı hizmetlerle Başiskele’ye kazandırdığı örnek ve öncü projelerle, ilçeyi 7 Yıldızlı Kent markasıyla Kocaeli’nin en değerli ilçelerinden biri haline getiren Başkan Hüseyin Ayaz’a teşekkür belgesi verdi.Kaymakam Atilla Kantay, “Birlikte görev yaptıkları süre boyunca ilçemize kattığı değerler ve Belediye-Kaymakamlık koordinasyonunda gösterdiği uyum dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum” dedi.


Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ziyaret sonrası açıklamada ise, “Görev aldığımız süresince Kaymakamımız ile her zaman uyum içerisinde çalıştık. Ortak geleceğimiz Başiskelemiz için her zaman çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:43
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