0553 313 94 23

Başkan Ayaz, “Başikele’de algı operasyonlarına prim vermeyeceğiz”

İlçeye yeni kazandırılan Ertuğrul Gazi Parkı’nın açılışında konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, algı operasyonlarına prim vermeyeceklerini söyleyerek, “Üzerimizdeki sorumluluğu son ana kadar vatandaşlarımız için hakkıyla sürdüreceğiz” dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:11
Başkan Ayaz, “Başikele’de algı operasyonlarına prim vermeyeceğiz”

İlçeye yeni kazandırılan Ertuğrul Gazi Parkı’nın açılışında konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, algı operasyonlarına prim vermeyeceklerini söyleyerek, “Üzerimizdeki sorumluluğu son ana kadar vatandaşlarımız için hakkıyla sürdüreceğiz” dedi.



Başiskele Belediyesi ihtiyaç duyulan mahallelere bir biri ardına park kazandırmaya devam ediyor. 7’den 70’e herkesin yararlandığı parklarda çocuk oyun gruplarından dinlenme alanlarına, yürüyüş yollarından spor aletlerine kadar birçok fonksiyon bulunuyor. İnsanların doğa ile iç içe olduğu, çocukların güvenle oynadığı, ailelerin ve gençlerin dinlenip spor yapmalarına imkan sağlayan parklardan en yenisi Yeşilyurt Mahallesi Aras Sokak’ta bölge halkının hizmetine sunuldu.


İçinde futbol ve basketbol sahası da bulunan, 4 bin 700 metrekare alan üzerine yapılan Ertuğrul Gazi Parkı’nın açılışına Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programında Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz vatandaşlara seslendi. AK Parti belediyeciliğinin ilk başladığı günden son güne kadar üzerinizdeki emaneti hizmet ettiğiniz halka hakkıyla hizmet etmeye devam etmek olduğunu söyleyen Hüseyin Ayaz, “Ben aday oldum olamadım, ben küstüm bıraktım mevzusu değil. Üzerimizdeki sorumluluğu son ana kadar hakkıyla sürdürebilmek. Bizden sonra gelecek olan kardeşlerimizin de aynı şekilde çalışmalarını sağlamak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi ’Onlar konuşur AK Parti yapar’ sözünü biz 10 yıldır Başiskelemiz’de alnımızın akıyla onlar konuştu bizler yaptık. Sevdiğimiz için çalıştık, milletimiz hak ettiği için çalıştık. En güzelini, en iyisini en mükemmelini Kocaeli’nin en güzel insanlarının yaşadığı en güzel ilçesi Başiskele’ye yaptık” dedi.



Başiskele’de hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade eden Ayaz, “Önümüzdeki haftalarda Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarımızı hizmete açacağız. Burada hem halkımız hem esnafımız güvenli ve modern ortamda alışveriş yapabilecek. Bugün piyasada algı operasyonları yapanlara, günübirlik nefislere kızgınlık verenler göre mi hareket edeceğiz? Bu algı operasyonlarına Başiskele olarak prim vermeyeceğiz. Biz Başiskele halkına güveniyoruz. Başiskele halkının sağduyusuna güveniyoruz. Başiskele halkının bu zamana kadar yapmış olduğu seçimlerinin en doğrusu olduğunu gördük. Kocaeli’de hep 1 numara oldu. Yine öyle olacak eyvallah” dedi.



Protokol konuşmalarının ardından Ertuğrul Gazi Parkı dualarla kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:11
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrencilerden Yeşilay Haftası farkındalık etkinliği
    1. Öğrencilerden Yeşilay Haftası..
    2. Yönetmen koltuğuna çocuklar geçti
    3. Husilerden İngiltere'ye Hudeyde tepkisi
    4. Gratis, Türkiye'nin "1 Numaralı..
    5. Kayıp baterist ölü bulundu
    6. Bakan Gül'den terörle mücadelede..
    7. Binali Yıldırım: “Metrobüs ve Metro..
    8. Evkur Yeni Malatyaspor inişe geçti
    9. Türkmen liderden "Kerkük, Irak ve..
    10. Adıyaman ‘Eğri Çay Millet Bahçesi’ ile..
    11. Arkadaşlarının bulunduğu evi yakan..
    12. "TMSF kayyumluğundaki firmaların aktif..
    13. İran’da başkent taşınsın tartışmaları..
    14. Torbalı’daki o köprüyü sel yıktı,..
    15. Polisi 14 kurşunla yaralayan 4 zanlı..
    16. Mehmet Özhaseki Güdüllülerle buluştu
    17. Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan..
    18. Nilüfer’e motorcu dostu bariyer
    19. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    20. Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun..
    21. Tanzim satış noktalarında bir ürünün..
    22. Bakan Gül: "Sigorta şirketlerine ve..
    23. Yeni Nesil Hareketi lideri Şasivar..
    24. “Dünyada Her 9 Kişiden 1’i Gizli Aç"
    25. Jandarma aranan 5 kişiyi yakaladı
    26. Siverek’te trafik kazasında bir kişi..
    27. Amedspor’dan ‘jilet’ açıklaması
    28. Nazilli Belediyesi temizlik..
    29. Almanlar da erken rezervasyon..
    30. Türk tasarımı Maybach Cenevre Otomobil..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz