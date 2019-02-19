0553 313 94 23

Başkan Ay “Vatandaşımızın mağdur olmasına izin vermeyiz”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Düzce Meyve-Sebze Hali esnafını ziyaret ederek mahsul ve fiyatları değerlendirdi.

19 Şubat 2019 Salı 10:48
Başkan Ay “Vatandaşımızın mağdur olmasına izin vermeyiz”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Düzce Meyve-Sebze Hali esnafını ziyaret ederek mahsul ve fiyatları değerlendirdi.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay gündemden düşmeyen sebze ve meyve fiyatlarına ilişkin Düzce’de faaliyet gösteren hal esnafını ziyaret etti. Ülke genelinde olduğu gibi Düzce’de de vatandaşların pazar ve market fiyatlarından şikayet etmesi üzerine toptancılar ile görüşen Başkan Ay fiyatlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kısa süre öncesinde fiyatlarda belli bir yükselme olduğunu ve konunun hava şartları ile ilgili olduğunu belirten Başkan Dursun Ay “hal esnafımızla bir araya geldik, üreticiden tüketiciye kadar yaşanan süreci ve fiyat dalgalanmasının nedenleri konusunda istişare ettik. Kış aylarında hava şartlarından dolayı sebze ve meyve fiyatlarında yükselme oluyor, ancak söylendiği kadar fiyat farkı söz konusu değil. Zaten hava şartlarının düzelmesi ve sıcaklıkların artması ile birlikte piyasaların normal seyrine dönmesini bekliyoruz. Biz vatandaşlarımızın mağdur olmasına asla izin vermeyiz, esnafımız da bizimle aynı görüşte. Toptancılarımızla bizzat görüştüm, bu konuda onlar da üzerine düşeni yapıyor” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asya borsaları
    1. Asya borsaları
    2. Kaftancıoğlu'ndan 'HDP' talimatı!
    3. Tour of Antalya’nın farkındalık sürüşü..
    4. FOXplay ve Hepsiburada'dan iş birliği
    5. Riskli yapılara ilişkin şikayetler arttı
    6. Palandöken: “Ünlü, spor camiası için..
    7. Lojistik komiteleri ortak çalışma..
    8. Konya'da üç gün arayla 2 yeni obruk..
    9. Irak’la çifte gümrük sorunu çözüldü
    10. Çiftçiye şubatta 3 milyar 24 milyon..
    11. Hangisi kadınlara verilen değerin..
    12. 5 ayrı evden hısızlık yapan zanlılar..
    13. Filistin'den Mescid-i Aksa açıklaması
    14. Babacan Holding'den mevduatın getirisi..
    15. Manisa’da cinayet: 1 ölü
    16. Sürücüler dikkat! Son tarih 28 Şubat
    17. CHP Adana il örgütünden istifalar
    18. TÜBİTAK ve ATASAM’dan savunma..
    19. Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü
    20. Diabate'nin gözü UEFA Avrupa Ligi'nde
    21. Abdullah Çevrim için saygı duruşu..
    22. Dünyanın en büyük moda fuarında Türk..
    23. Karabüklü boksörler şampiyonadan..
    24. Holdinglerin finans yatırımları..
    25. TÜSİAD’ın 49. Genel Kurul Toplantısı..
    26. Hastane yolunda takla atan otomobilde..
    27. Şok şok şok.. Belgesi çıktı!
    28. Ziraat Odası başkanından patates ekimi..
    29. Trump'ın danışmanı yan çizdi
    30. FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun