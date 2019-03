Başkan Ay kusursuz kafeyi ziyaret etti

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Kusursuz Kafe’de çalışan gençleri ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Kusursuz Kafe’de çalışan engelli gençleri ziyaret etti. Personel ile sohbet eden Başkan Ay, down sendromluların sosyal yaşama entegrasyonu ve çalışma hayatına uyum konusunda hiçbir eksiklikleri olmadığına dikkat çekerek Düzce Belediyesinin de kurum olarak pozitif ayrımcılık noktasında üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini belirtti. Başkan Dursun Ay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Down sendromlular günü dolayısıyla burada gençlerimizi ziyaret ettik ve hediye çekleri verdik. Bu hediye çekleri ile kendileri diledikleri gibi alışveriş yapacaklar. Kendilerine başarılar diliyorum. Yaşam kalitelerini en üst seviyelere taşımalarında bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. Burada çalışarak özgüvenlerini artırıyorlar. Hepsi bizim için çok kıymetlidir.” Başkan Dursun Ay daha sonra çalışanlara hediye çeklerini vererek 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Gününü kutladı.