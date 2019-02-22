0553 313 94 23

Başkan Ay, “Gece yarısına kadar çalışacağız”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay görev süresi tamamlanana kadar hem belediyenin faaliyetlerini takip edeceğini hem de İl Genel Meclis Üyeliği için seçim çalışmalarına dahil olacağını söyledi.

22 Şubat 2019 Cuma 13:39
Başkan Ay, “Gece yarısına kadar çalışacağız”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay görev süresi tamamlanana kadar hem belediyenin faaliyetlerini takip edeceğini hem de İl Genel Meclis Üyeliği için seçim çalışmalarına dahil olacağını söyledi.


Seçilmesi halinde Meclisin kapılarını basına açacağını dile getiren Ay “Başkanlığımız döneminde basınla sağlıklı ilişkiler kurduk. Meclis üyesi seçilmemiz halinde bu iletişim devam edecek” dedi.


Belediye Başkanı Dursun Ay basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Ay burada yaptığı açıklamada seçim çalışmalarına sabah ezanı ile başlayıp gece saatlerine kadar ziyaretlerini sürdüreceklerini belirterek “Belediyedeki çalışmalarımıza devam ederken aynı zamanda İl Genel Meclisi Üyeliği için seçim starını vermiş durumdayız. Bir yandan Belediyenin işlerini takip ederken bir yandan da seçime hazırlanacağız. Belediye Başkanlığımız döneminde basınla nasıl çalıştıysak İl Genel Meclisi üyesi seçilmemiz halinde o şekilde devam edeceğiz. Basındaki arkadaşlarımızın halktan bize ulaştırdığı bütün sorunları değerlendireceğiz. Bu süreçte sabah ezanı ile yola çıkacağız. Gece 12’ye kadar mesaimiz sürecek. Gündüzleri genellikle şehir merkezinde olacağız. Akşamları da köylerimizi ziyaret edeceğiz. Bugüne kadar yapılanları ve bundan sonra yapılacakları anlatacağız” dedi.^

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Yeşil Okullar’ projesi Giresun’da tanıtıldı
    1. ‘Yeşil Okullar’ projesi Giresun’da..
    2. Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem..
    3. Renault'dan "yeni nesil" çağrı merkezi
    4. Alan, “Türkiye’nin en büyük köyü..
    5. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,..
    6. Ordu’da hurda bakır hırsızlığı
    7. Karaca avlayan 2 kişiye 12 bin lira..
    8. Suudi Veliaht'tan üç ülkeye on..
    9. ‘’Pasaport yakarken mutluydunuz değil..
    10. Van’a 69 hekim atandı
    11. Uysal, “Bizim davamız memleket davası”
    12. "Mescid-i Aksa bölünmez bir bütündür"
    13. Köpek ile kuzu kucak kucağa uyuyor
    14. "Grip salgını bizim için şu an risk..
    15. MHP sahada daha da güçlü
    16. Aksa Akrilik’e, kurumsal yönetimin..
    17. UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon..
    18. Van’da‘ÇİM İl Koordinasyon Kurulu’..
    19. Siirt’te çıkan yangında ev ve ahır kül..
    20. Başkan adayı Özlü, “Düzce çok güzel..
    21. İnşaatta ruhsatsız silahlar ele..
    22. "2019, Afganistan barış sürecinde..
    23. Cuma hutbesinde "yaşlılara hürmet"..
    24. Kafa kafaya çarpışan araçtaki..
    25. Başkan Ay, “Gece yarısına kadar..
    26. Galatasaray’ın bu sezonki Avrupa..
    27. Mehmetçiklerin yemin töreni heyecanı
    28. BUSKİ laboratuvarlarına TÜRKAK’tan tam..
    29. HDP Ağrı belediye eş başkan adayına..
    30. Saat kulesinin şalteri yanmış
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...