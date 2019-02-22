Başkan Ay, “Gece yarısına kadar çalışacağız”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay görev süresi tamamlanana kadar hem belediyenin faaliyetlerini takip edeceğini hem de İl Genel Meclis Üyeliği için seçim çalışmalarına dahil olacağını söyledi.

Seçilmesi halinde Meclisin kapılarını basına açacağını dile getiren Ay “Başkanlığımız döneminde basınla sağlıklı ilişkiler kurduk. Meclis üyesi seçilmemiz halinde bu iletişim devam edecek” dedi.

Belediye Başkanı Dursun Ay basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Ay burada yaptığı açıklamada seçim çalışmalarına sabah ezanı ile başlayıp gece saatlerine kadar ziyaretlerini sürdüreceklerini belirterek “Belediyedeki çalışmalarımıza devam ederken aynı zamanda İl Genel Meclisi Üyeliği için seçim starını vermiş durumdayız. Bir yandan Belediyenin işlerini takip ederken bir yandan da seçime hazırlanacağız. Belediye Başkanlığımız döneminde basınla nasıl çalıştıysak İl Genel Meclisi üyesi seçilmemiz halinde o şekilde devam edeceğiz. Basındaki arkadaşlarımızın halktan bize ulaştırdığı bütün sorunları değerlendireceğiz. Bu süreçte sabah ezanı ile yola çıkacağız. Gece 12’ye kadar mesaimiz sürecek. Gündüzleri genellikle şehir merkezinde olacağız. Akşamları da köylerimizi ziyaret edeceğiz. Bugüne kadar yapılanları ve bundan sonra yapılacakları anlatacağız” dedi.^