Başkan Ay belediye çalışanlarıyla veda yemeğinde bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – 31 Martta yapılacak olan yerel seçimlerde Düzce Belediye Başkan adayı olmayan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyesi çalışanları ile düzenlenen veda yemeğinde bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, 31 Martta yapılacak olan mahalli seçimlerde aday olmaması il genel meclisinden aday olması üzerine Düzce Belediyesi personeli ile düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Düzenlenen programda bir konuşma yapan Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, “Başkanımız ile beraber çıktığımız bu kısa yolculukta bizlerin yanında olduğunuz ve bizlere yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Başkanımızda bu güne kadar bize destek oldu. Hep beraber sizlerle yol alma fırsatı bulduk. Ben hakkımı helal ediyoruz sizlerden de helallik istiyorum” dedi.

Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar ise “Bizim için bu bir veda yemeği. İyi ve kötü zamanlarımız oldu ama 1,5 yıl güzel bir çalışma dönemi oldu. Hepinize katkılarımızdan ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Özel Gençlerden Başkan Ay’a çiçek

Veda yemeğinde Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’a Kusursuz kafede çalışan özel gençler çiçek verdiler. Başkan Ay, “Kusursuz Kafede hizmet veren engelli 20 kardeşimizi kadroya aldık ve bunların maaş problemlerini çözmüş olduk. Bu kardeşlerimizde belediyemizin kadrosunda hepsine hayırlı olsun diyorum” şeklinde konutu.

Belediye personeli de Dursun Ay’a günün anısına birer hediye verildi, ayrıca 1,5 yıllık zaman zarfından yapılan çalışmaların anlatıldığı sinevizyon gösterisi yapıldı.

Programın sonunda konuşan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, “Yolun sonuna gedik” diyerek “Arkadaşlar öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızın istifasından sonra bir anda belediye başkanlığı koltuğuna oturduk iç beklenmedik bir andaydı. Belediye meclis üyelerimiz, müdürlerimiz ve sizlerle birlikte bir program yaptık Düzce kalıcı işler yaptık. 1,5 yıl içinde baktık ciddi işler yapmışız. Düzce’de yeni ve planlı işler yaptık. Bu çalışmaları birlikte yaptık. Ben her kesinden sizlerin sayesinde güzel tepkiler aldım. Hepinizden Allah razı olsun. Süreç içinde arkadaşlarımızın çoğu 800 arkadaş taşerondaydı bunları belediye şirketine topladık. Artık arkadaşlarımız nerede çalıştıklarını biliyorlar. Ankara’da İstanbul’da ki şirketlerde çalışıyorlardı ama bizde görünüyorlardı. Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bütün belediye ve kamu kuruluşlarında çalışanları bir araya topladı. Biz ayrım yapmadan komisyon kurduk 3 kişi haricinde bütün arkadaşlarımızı şirkete aldık. İtfaiye zabıta olsun tüm arkadaşlara yardımcı olduk. Ben yine arkadaşların kademe yükseltmelerinde personelimizin başarılarını ödüllendirmek için kendimi kurdum” dedi.

Dursun Ay “Küsmedim”

“Cumhurbaşkanımız takdir etti belediye meclis üyeleri seçti göreve geldik” diyen Dursun Ay konuşmasına şöyle devam etti; “Beni tekrar neden aday göstermediniz diye küsmem mümkün değil. Hiç hesapta yokken göreve geldik. Türkiye’de 47 belediye başkanının içinde bende vardım aynı masada oturduk ve sohbet ettik. Belediye başkanlığı görevim bitecek ama İl Genel Meclisi’nde 1. sıra adayıyım. Ben yine belediyenin çalışmalarını takip edeceğim. Bilgi ve becerilerimizi aktaracağız. Bizde nasip olur seçilirsek, sizden de destek istemek zorundayım. Seçilirsek il genel meclisinde köylere hizmet edeceğiz. Şehirde ki insanlar bize oy veriyor ama şehre de hizmet edemiyoruz. Bunu inceletiyorum. Şehirde ki insanlar bize oy veriyorsa şehre de hizmet etmemiz gerekiyor. Şehirde insan oy veriyor ama şehre hizmet edemiyorsun. Bu bir eksiklik buna değineceğim.” Program daha sonra yenilen yemek ile devam etti.