Başkan Avdagiç’ten gençlere başarı öğütleri

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin kurucu iradesini de temsil eden İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yüzbinlerce öğrencinin üniversite sınavına girip, bir kısmının üniversiteye girmeye hak kazandığı ülkemizde başarılı bir eğitim süreci geçirip mezun olanların iş hayatında da başarının kapısını araladığını dile getirdi.

17 bin mezun

25 yıldır İTO camiasında bulunan bir kişi olarak Ticaret Üniversitesi’nin mezuniyet törenlerinin büyük bir kısmına katıldığını dile getiren Avdagiç, geçen hafta gerçekleştirilen 2018-2019 akademik yılı mezuniyet törenine katılan misafirlere şu mesajları verdi: ’’İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin eğitim yolculuğu, 2001-2002 öğretim yılında 130 öğrenci ile başladı. Bugün ise yüksek lisans ve Sürekli Eğitim Merkezi’ndeki öğrencilerimizle birlikte sayımız 8 bine ulaştı. (5261 lisans öğrencisi, 1749 yüksek lisans öğrencisi ve 511 doktora öğrencisi.) Gururla ifade etmek isterim ki, bugüne kadar mezun ettiğimiz öğrenci sayımız (yüksek lisans ve önlisans öğrencilerimiz de dahil) 16 bin 579 kişiye çıktı. Bugün ise Türkiye’nin üretimine, gelişmesine, kalkınmasında rol alacak, sorumluluk üstelenecek tam 989 İstanbul Ticaret Üniversiteli gencin mezuniyet törenindeyiz.

Lokomotif olacak

Bu gençler, sadece kendileri ve aileleri için değil, ülkemizin geleceği için de çalışacaklar. Ben inanıyorum ki, İstanbul Ticaret Odası’nın üyeleri nasıl Türkiye ekonomisinin lokomotifi ise, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin mezunları da Türk iş gücünün nitelikli insan gücü olacaktır; lokomotifi olacaktır.”

Mezunlara üç tavsiye

-Hayatın tadını çıkarın. Dolu dolu yaşayın. Bu hayatı öyle yaşayın ki sizleri tanıyanlar, bu dünyadan sizin geçtiğinizi fark etsinler. Ama hayatın tadını çıkartmayı magazin sayfalarına manşet olmakla karıştırmayın. Hayatın tadını çıkarmak, yaptığınız işi aşkla, zevkle yapmaktır. Yaptığınız işin hakkını vermektir. Yaptığınız işte en iyisi olmaktır. Yaptığınız işte, eskilerin tabiriyle bir alâmet-i farikanızın, ayırt edici özelliğinizin, mührünüzün olması demektir.

Doğunun ünlü bilgesi Konfüçyüs’ün dediği gibi “Nereye gidersen git bütün kalbinle git.” Yani ne yaparsan yap, hayatını hangi istikametine gidersen git, yüreğinle birlikte git. O zaman tuttuğun yolu da, tuttuğun işi de aşkla, kalbinden yükselen bir iştiyakla yaparsın.

-Kolay başarı ve çabuk başarı yoktur. Modern zamanlar, bize her şeyi anında elde etmeyi öğütlüyor. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde böyle bir şey yok. Başarı da, yükselme de zamanla geliyor. Siz merdivenleri yavaş yavaş çıkacaksınız. Hakkını vereceksiniz. Unutmayın hızla çıkılan merdivenlerden düşmek de hızlı olur. Sizler, 15 saniyelik şöhretlerin değil, bir ömür bize huzur ve güven verecek çalışmaların aktörü olmalısınız.

-Vicdanınızı kaybetmeyin. ‘Vicdanlı bir insan’ olarak anılmak, bu hayat boyunca bir insanın duyabileceği en büyük takdir sözüdür. Çünkü vicdan, bizim bu hayattaki pusulamızdır. Pusulasız gemiler, fırtınalı havalarda ya da zorlu rotalarında nasıl kayalıklara çarparsa, vicdan sahibi olmayan insanlar da aynısı yaşarlar.