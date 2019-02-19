Başkan Avcı’dan İYİ Partiye ziyaret

Altıeylül Belediye Başkanı ve adayı Hasan Avcı İYİ Parti İlçe başkanı Özlem Ural’a iadeyi ziyarette bulundu.

Altıeylül Belediye Başkanı ve adayı Hasan Avcı seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerine devam ederken, CHP’den sonra İYİ Parti’ye de nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Avcı, şehri ortak akılla yönetmek istediklerini söyledi.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında mahalle, sivil toplum örgütleri ve vatandaş ziyaretlerini sürdüren Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Partili Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, CHP’den sonra İYİ Parti’ye de iadeyi ziyarette bulundu. İYİ Parti Altıeylül İlçe Başkanı Özlem Ural’a ziyarette bulunan Avcı, seçim çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette Millet İttifakının CHP’li Altıeylül Belediye Başkan adayı Esin Balıbek ve CHP İlçe Başkanı Hakan Şehirli’de yer aldı. Ziyarette konuşan Ural, Balıkesir’de yürütülen seçim çalışmalarından ve havasından memnun olduklarını söyledi. Ural, bu havanın seçimden sonrada devam etmesi temennisinde bulundu.

Avcı, “Ortak akıl çok önemli”

Seçimlerde rakiplerine başarılar dileyen Başkan Avcı, “Seçim sürecine kadar diğer partilerimizi ve adaylarımızı da kademe kademe ziyaret ederek süreci tamamlamaya gayret edeceğiz. Ortak akıl çok önemli. Biz şuan yerel seçime doğru gidiyoruz. Yerel seçim şehrimize hizmet etme yarışı demektir. Bu hizmet etme yarışıyla ilgili 31 Mart akşamı milletimiz bir karar verecek. Bu karara hepimiz saygı duyacağız. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren de 31 Mart akşamı verilen kararın sonucuna göre de aynı ahenkle yolumuza devam edeceğiz. Burada önemli olan iyi niyet iradesini ortaya koymaktır. Karşılıklı birbirimize anlayışla yaklaşırsak, şehrimize hizmet etmek için güzel bir imkanı yakalamış oluruz” dedi.

Şehit yakınlarına ziyaret

Başkan Avcı, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini de sürdürdü. Avcı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Balıkesir Şubesi ve Balıkesir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne ziyarette bulundu. Şehit yakınlarıyla sohbet eden Avcı önceki akşam ise Hasan Basri Çantay Mahallesi’nde vatandaşların evlerine konuk oldu.

Başkan Avcı dünde düzenli olarak sürdürdüğü okul ziyaretlerine devam etti. Hasan Basri Çantay Ortaokulunu ziyaret eden Başkan Avcı, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.