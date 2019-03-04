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Başkan Avcı, sandık kurulu üyeleriyle buluştu

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04 Mart 2019 Pazartesi 14:55
Başkan Avcı, sandık kurulu üyeleriyle buluştu

Cumhur İttifakı’nın AK Partili Belediye Başkan Adayı Hasan Avcı, seçim günü sandıklarda görev yapacak partililer ile buluştu


Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Partili Belediye Başkan Adayı Hasan Avcı, AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Sandık Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri ile Belediye Başkan Adayının Buluşması”na katıldı. Toplantıda Altıeylül Belediyesi’nin çalışmalarını anlatan Başkan Avcı, projeleri hakkında da bilgiler verdi. Başkan Avcı, kurul üyelerinin sorularını da yanıtladı.


Başkan Avcı, “Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği Altıeylül’den vereceğiz”


Konuşmasına teşkilat mensuplarıyla buluşmanın önemine vurgu yaparak başlayan Başkan Avcı, “Öz öğe diyorum. ‘Söz konusu milletse, söz konusu beka sorunuysa bizim için makam mevki hiçbir şeydir’ diyen bilge lider Devlet Bahçeli bu öğenin bir ortağı. Öz öğe diyorum. İnşallah 24 Haziran’da başlarken biz demiştik ki; Öncelikle Altıeylül’den bismillah diyerek Cumhur İttifakı’na, mazlumların umuduna, Kudüs İsrail’in değil, Filistin’in başkentidir diyen Recep Tayyip Erdoğan’a en büyük desteği biz vereceğiz demiştik. İnşallah 24 Haziran’da bunu yaptık, 31 Mart’ta da yapmaya var mıyız Altıeylül? Önce Altıeylül’de, Altıeylül İlçe Belediye Başkanlığı’nda şu kardeşinizi seçerek, arkasından Büyükşehir’de Yücel Yılmaz başkanımızı seçerek ve meclis üyeliklerinde 31 meclis üyesi adayımızın olabildiğince sayısını alarak Cumhurbaşkanımıza Altıeylül’den en büyük desteği vermeye var mıyız? İnşallah vatanımıza, milletimize bu hizmet sevdamız hiçbir zaman bitmeyecek. Tevazu, samimiyet ve gayretle milletimize hizmet etmeye, vatandaşımıza hizmet etmeye hep beraber devam edeceğiz. Bu hizmet sürecinde hep beraber gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz.Sandıklarda oyumuza sahip çıkacağınıza kesinlikle emin bir kardeşiniz olarak, bu toplantıya katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.


Toplantıya AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan, MHP Altıeylül İlçe Başkanı İsmail Karaağaç ve sandık kurulu üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:55
  1. doğa

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