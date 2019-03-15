Başkan Avcı: “Olmayacak şeylerin sözünü vermiyoruz”

Seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Hasan Avcı, kırsal Sarıalan, Dallımandıra ve merkez Hasan Basri Çantay Mahalleleri’nde vatandaşlarla buluştu.

Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Partili Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gece gündüz vatandaşlarla bir araya gelen Avcı, kent merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya geliyor. Merkezde Balıkesir Servis Taşıyıcılar Kooperatifiyle buluşarak sorunlarını dinleyen Avcı daha sonra Çarşamba Pazarı esnafına hayırlı işler diledi. AK Parti ve MHP ilçe başkanları, meclis üyeleri ve partililerinde katıldığı ziyaretler kırsal Sarıalan ve Dallımandıra Mahallelerinde devam etti.

Avcı: “Çitfçilerimizin sorunlarını Ankara’ya ilettik”

Kırsal mahallelerdeki ziyaretlerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sıkıntıları için Ankara’da temaslarda bulunduğunu hatırlatan Avcı, “Tarım Bakan Yardımcısından randevu alarak Ankara’ya gittim. Altıeylül tarım ve hayvancılık ilçesi olduğu için burada yaşanabilecek sıkıntıların tamamını kendisine bir bir ilettik. Mustafa Canbey vekilimizde bize eşlik etti. Bizleri dinlediler. Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Bazı ciddi ve yoğun bir çalışma yapıyor devletimiz. Kısa süre içerisinde bu sorunların çözümlenmesi için çalışmalar yapılacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Hasan Basri Çantay’a kütüphane

Başkan Avcı daha sonra Hasan Basri Çantay mahallesi’nde ziyaretlerde bulundu. Vatandaşlardan 31 Mart seçimlerinde desteklerini beklediklerini söyleyen Başkan Avcı, “1 Nisan’da İnşallah Altıeylül ve Büyükşehir tercihinin Cumhur İttifakı’ndan yana AK Parti ve MHP’den yana olacağını bekliyoruz. Hasan Basri Çantay’la ilgili olarak önümüzdeki süreçte Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi adı altında içerisinde kütüphane olan, sosyal tesis planlıyoruz. Orayı yaptığımızda gençlerimiz oranın kütüphanesinden istifade edecekler. Hasan Basri Çantay’ın torunu Hacı abi elinde Hasan Basri Çantay’a ait 5 bin tane eser olduğunu söyledi. İnşallah o eserleri de kütüphanesinde muhafaza edeceğiz. Mahallemize, çocuklarımıza ve gençlerimize değer katacak bir projeyi tasarlıyoruz” dedi.

Avcı: “31 Mart bu milletin en önemli hendeklerinden birisi”

Ziyaretleri sonrası değerlendirmelerde bulunan Avcı, “31 Mart seçimlerine doğru adım adım gidiyoruz. Bizde Cumhur İttifakı’ndaki arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz AK Parti İlçe Başkanımız, MHP İlçe Başkanımızla beraber yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza olmayacak hiçbir şeyin sözünü vermemeye gayret ediyoruz. Samimi davranmaya çalışıyoruz. Vatandaşımızda da bu samimiyeti görmek bizi mutlu ediyor” diye konuştu.