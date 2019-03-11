Başkan Atilla’dan STK’lara ziyaret Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Semerkand Vakfı ve Diyarbakır Dernekler Platformu’nu ziyaret ederek istişarede bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Semerkand Vakfı ve Diyarbakır Dernekler Platformu’nu ziyaret ederek istişarede bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın sivil toplum kuruluşlarına ziyareti devam ediyor. Başkan Atilla, Semerkand Vakfı Başkanı Lütfü Kınış ve vakfın üyelerini ziyaret ederek bir süre görüştü. Bu görüşmenin ardından, Diyarbakır Dernekler Platformu’nu ziyaret eden Başkan Atilla, Platforma bağlı 12 derneğin yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalarla ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

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