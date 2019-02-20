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Başkan Atilla’dan Sanayi Sitesi esnafına ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Yenişehir ilçesinde 1.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:39
Başkan Atilla’dan Sanayi Sitesi esnafına ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Yenişehir ilçesinde 1. ve 2. Oto Tamirciler Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek görüşlerini ve taleplerini dinledi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Yenişehir ilçesi 1. ve 2. Oto Tamirciler Sanayi Sitesi esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Atilla, görüşleri ve talepleri dinledi. Esnafın sıkıntısını çözmek için çalıştıklarını belirten Başkan Atilla, "İstişareye önem veriyoruz. Esnafımıza yaptığımız ziyaretlerde, sorunları tespit edip çözüm üretiyoruz. Vatandaşlarımızın görüşlerine başvurarak projelerimizi şekillendiriyoruz. Gönül belediyeciliğiyle hizmet ediyoruz. vatandaşlarımız isteklerini iletiyor, biz de çözüm odaklı çalışma prensibi gereği imkanlar dahilinde sorunları çözmeye gayret ediyoruz" dedi.


Sanayi Sitesi esnafı ise Başkan Atilla’ya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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