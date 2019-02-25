Başkan Atilla’dan HASEV’e ziyaret Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Hazreti Süleyman Eğitim Vakfı (HASEV)Başkanı Ömer Yıldızhan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Hazreti Süleyman Eğitim Vakfı (HASEV)Başkanı Ömer Yıldızhan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, HASEV’i ziyaret etti. Başkan Atilla, HASEV Başkanı Ömer Yıldızhan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüşerek Diyarbakır’daki belediyecilik çalışmalarıyla ilgili istişarede bulundu. Sivil toplum kuruluşlarıyla istişareye her zaman önem verdiklerini belirten Başkan Atilla, bundan sonra da istişarede bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

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