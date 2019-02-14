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Başkan Atilla: "Vatandaşlarımızın refahı için çalışıyoruz"

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Medya ve Diclekent mahallelerinde vatandaşların evlerine konuk olan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, halkın refahı için çalıştıklarını söyledi.

14 Şubat 2019 Perşembe 18:10
Başkan Atilla: "Vatandaşlarımızın refahı için çalışıyoruz"

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Medya ve Diclekent mahallelerinde vatandaşların evlerine konuk olan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, halkın refahı için çalıştıklarını söyledi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Diclekent Mahallesi’nde Karadoğan ailesinin evine misafir olan Başkan Atilla vatandaşlarla çay içip sohbet ederek Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını anlattı. Daha sonra Medya Mahallesi’nde Yıldız ailesini evlerinde ziyaret eden Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi’nin projeleriyle ilgili vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.


Göreve geldiği günden beri Diyarbakır’ın sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını belirten Başkan Atilla, "Göreve başladığımız andan itibaren Diyarbakır’ımızın daha iyi bir noktaya gelmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde belediyemizin çalışmalarını istişare ediyoruz. Her mahalleden farklı sesleri dinliyoruz. Halk odaklı gönül belediyeciliği anlayışıyla bu aziz ve mübarek şehrimizde hizmetkarlık yapıyoruz. vatandaşlarımızın refahı için çalışıyoruz" dedi.


Vatandaşlar ise Başkan Atilla’ya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:10
  1. doğa

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