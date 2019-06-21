0553 313 94 23

Başkan Atay’dan muhtarlara: “Birlikte başaracağız”

Efeler Belediye Başkanı M.

21 Haziran 2019 Cuma 11:58
Başkan Atay’dan muhtarlara: “Birlikte başaracağız”

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler ilçesindeki 83 mahalle muhtarı ile kahvaltıda bir araya geldi.


Turistik Park’ta düzenlenen kahvaltıya Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, birim müdürleri ve ilçede görev yapan mahalle muhtarları katıldı.



Efeler İlçesi’nde bulunan mahalle muhtarları ile bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, mahallelerde yapılacak projeler ile ilgili muhtarları bilgilendirirken, mahalle sorunları ile ilgili de fikir alışverişinde bulundu. Kahvaltılı toplantıda dağıtılan anketlere, mahallelerin sıkıntılarını ve mahalle sakinleri tarafından iletilen taleplerin, muhtarlar tarafından doldurulmasını isteyen Başkan Atay, “Mahalle sakinlerimizin talepleri bizim için çok önemli, sizlerin de tespitlerinizle ilgili birim müdürlerimiz çalışmalar yürütecekler. Bu sayede geçici değil kalıcı çözümler sunacağız” dedi.



Kahvaltı buluşmasında bütün mahalle muhtarlarına seslenen Atay, “ Mahallelerinizin sorunlarını tespit etmek amacı ile sizlere bir form dağıttık, bunları topladıktan sonra en önemli sorunlarınızın çözümü için plânlama yapacak ve bunları hayata geçireceğiz. Bundan sonra ki beş yıllık süreçte birlikte çalışma yürütecek ve birlikte uyum içerisinde çalışacağız. Halka hizmet için seçildik, hepimiz kamu görevlisiyiz. Kimse bu koltuklarda ömür boyu kalmıyor önümüzdeki bu beş yıl uzun bir süreç değil, göz açıp kapatıncaya geçip gidiyor. Önemli olan zamanı ve elimizdeki parayı ekonomik olarak kullanıp, sorunlarımızı çözmek.


Ben seçim zamanı çok söz verdim, bu sözlerimi sırası ile gerçekleştirmek durumundayım. Kadınlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına kreş yapacağız dedik. Üç olan kreş sayımızı yediye çıkarttık, Mimar Sinan Mahallesi’nde yapılacak olan Matematik Parkı için kolları sıvadık. Ayrıca artık muhatap bulma derdinizi ortadan kaldıracak olan bir sistem kuruyoruz. Efeler’de direkt olarak verilecek olan numarayı arayacak, yaşadığınız sıkıntıları ilettikten sonra kırk sekiz saat içerisinde tarafınıza geri dönüş sağlayacağız. Bu sistemi bir -bir buçuk ay içerisinde hayata geçireceğiz. Sistemi bu kadar önemsememin bir sebebi var; her vatandaşa eşit muamele yapılabilmesi, isteği olan vatandaşın talep iletme hakkının herkes ile eşit bir platformda olması, insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırma açısından çok önemli.Sorumluluk alanımıza dahil etmiş olduğumuz Pınarbaşı ile ilgili çok güzel projelerimiz var. Zafer Meydanı’ndaki minibüs durağı için düşündüğümüz proje ile ilgili önümüzdeki aylarda temel atmayı hedefliyoruz.Festivaller gerçekleştireceğiz, 4 – 7 Eylül arası ilk festivalimiz olacak. 7 Eylül’ün özgürlüğe kavuştuğumuz günün, bütün gençlerimizin tarafından bilinmesi adına farklı bir organizasyon düzenleyeceğiz. 29 Ekim’i de çok farklı kutlayacağız” diye konuştu.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler’i marka şehir yapacak olan projelerden bahsetti. El ele, uyum içerisinde beş yıl çalışma temennisinde bulunan Başkan Atay, katılan tüm muhtarlara teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
    1. Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl..
    2. Bekçiler hastaya kan vermek için..
    3. Sondaj gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    4. Gürcistan Devlet Başkanı: "Tiflis’teki..
    5. Hindistan'da yağışlar nedeniyle mahsur..
    6. Kocasinan’da Parklar Daha Güvenli Ve..
    7. ABD Federal Havacılık İdaresi, İran..
    8. Vezirhan’da doğalgaz çalışmaları devam..
    9. Galiçya Cephesi şehitleri Polonya'da..
    10. İlk adıma 100. Yılda modern vefa
    11. Başkan Şahin, çocukların isteğini..
    12. Elazığ’daki şiddetli yağış 2 kerpiç..
    13. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na..
    14. YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın..
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran'da
    16. Kaymakam Oray Güven’den orman..
    17. Polisten uyuşturucu tacirlerine şafak..
    18. Döviz kurları
    19. Ünlü oyuncudan Ali Koç'a transfer..
    20. NBA'de genç yeteneklerin kulüpleri..
    21. "İşçi kardeşlerimiz, bayram..
    22. Görevliyi sopayla darp edip, iş yeri..
    23. Başkent’te üzerine ağaç devrilen..
    24. Endonezya’da kibrit fabrikasında..
    25. Boev: "Küresel ısınmayla mücadelede..
    26. İBB DuşPet hizmetini yaygınlaştırıyor
    27. Hayrettin Karaman'dan 23 Haziran..
    28. Şantajcı ‘TFF Temsilcisi’ çıktı
    29. İzmir'deki sahte içki operasyonu
    30. Başkan Atay’dan muhtarlara: “Birlikte..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!