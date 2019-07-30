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Başkan Atay’dan Katre’ye ziyaret

Efeler Belediye Başkanı M.

30 Temmuz 2019 Salı 16:06
Başkan Atay’dan Katre’ye ziyaret

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, seçimden önce söz verdiği, Mental Retardasyon (MR) hastası Katre’yi ve ailesini ziyaret etti.


Başkan Atay evlerinde kendisini ağırlayan Ekinci ailesinin kızlarının hastalığıyla yaşadıkları sıkıntıları dinledi, Katre Lale Ekinci ile ilgilendi.


Çocuklarının gelişimi için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını ifade eden Baba Bülent Ekinci, “Birçok zorlukla karşılaşıyoruz fakat en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi engelli yollarının yetersiz olması” şeklinde konuştu. Ailenin sıkıntılarını dinleyen Başkan Fatih Atay, engelli çocukların ve yetişkinlerin daha rahat bir yaşam sürmesi için yerel yönetim ve tüm kesimlerin işbirliği yapması gerektiğine dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:06
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