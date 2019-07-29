Başkan Atay’a işaret diliyle teşekkür ettiler

Efeler Belediyesi, Aydın İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi olan 40 işitme engelli ve ailelerini Marmaris Orman Kampı’na gönderdi.

Efeler Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle Pazar günü sabahın erken saatlerinde yola çıkan engelliler ve aileleri, Marmaris’e varır varmaz soluğu orman kampında aldılar. Öğle saatlerine kadar denizin keyfini aileleriyle birlikte doyasıya çıkaran işitme engelliler öğle yemeği için mangal yaktılar.

Düzenlenen gezi için Efeler Belediye Başkan’ı M. Fatih Atay’a teşekkür eden engelliler ve aileleri Başkan’a mesaj gönderdiler. İşaret Diliyle Başkan Fatih Atay’a destekleri için teşekkür eden işitme engellilerin aileleri de Efeler Belediyesi’nin her zaman kendilerini yalnız bırakmadığını belirttiler, “Başkanımız Fatih Atay’a çok teşekkür ederiz” dediler.