Başkan Atay, Umurlu’ya çocuk şenliğiyle geldi

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Umurlu’ya her yıl geleneksel hale dönüştüreceği Çocuk Şenliği ile geldi. Efeler’deki çeşitli okullardan gelen öğrenciler gösterilerini Umurlu halkına sundu. Sıcak havaya rağmen Umurlu Çarşı Meydanı’nı dolduran halk, çocukların gösterileriyle eğlendi.

Umurlu halkına hitap etmek için sahneye çıkan Başkan Atay, "Efeler Belediyesi olarak ilkini gerçekleştirdiğimiz ve her yıl geleneksel hale dönüştüreceğimiz Çocuk Şenliği’mize hepiniz hoş geldiniz. En güzel geleceği çocuklarımıza armağan edeceğiz. Mutlu yarınlara daha emin adımlarla ilerlerken, bu güzel ilçemizin çocuklarına ve masum düşlerine sahip çıkacak; güzel ilçemizi Mustafa Kemal Atatürk sevdalısı, aydıklık yüzlü çocukları için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Seçim sürecinde verdiği tüm sözleri yerine getirmek için canla başla çalışacağını vurgulayan Başkan Atay, "Umurlu’da ve tüm Efeler’de güzel işlere imza atmak için başkanlık görevine talip oldum. Sizlerin güçlü desteğiyle bu hizmet görevini üstlendim. Umurlu ve Efeler’i hep birlikte yönetecek, şehrimizi bir marka şehir haline hep birlikte getireceğiz." dedi ve sahneyi tekrar gösterilerini sunmak üzere çocuklara bıraktı.

Şenlik sonunda çocukları tek tek tebrik eden Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, gösteride yer alan her çocuğa oyuncak hediye etti.