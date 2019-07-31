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Başkan Atay, Kurtuluş Mahallesi esnafı ile buluştu

Efeler Belediye Başkanı M.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:26
Başkan Atay, Kurtuluş Mahallesi esnafı ile buluştu

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Kurtuluş Mahallesi esnafıyla bir araya geldi. Kurtuluş Mahallesi 2017 Sokakta düzenlenen kahvaltı etkinliğine çok sayıda esnaf katıldı.


Efeler Halkı için yoğun mesai harcayan Başkan Atay, seçim zamanı verdiği sözlerine bir yenisini ekledi. Tüm birim müdürleri ile kahvaltıya katılan Başkan Atay, etkinlikte esnafın talep ve önerilerini dikkatle dinledi.


Esnafın taleplerine anında çözüm bulan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Vatandaşımıza hizmet ederken, Efeler’in ekonomisine can kazandırmak adına esnafımızın da her zaman yanında olacağız. Sizler taleplerinizi ilettiniz, kısa sürede gerçekleşmesinin ardından tekrar bir araya gelecek ve fikir alışverişinde bulunacağız. Efeler’i birlik ve beraberlik ile yöneteceğiz” dedi.


Başkan Atay sözlerinin devamında, “Seçim zamanı verdiğimiz sözleri yerine getirmek bizler için çok önemli. Bugün,bir tanesini daha gerçekleştirmiş olmanın sevinci içerisindeyim. Vatandaşımız ve esnafımızla düzenli olarak bir araya geleceğiz. Halkımız derdini direkt anlatacak. Bunu gerçekleştiremediğimiz zamanlarda ise ‘Efe Masa’ ile anında sorunlarına çözüm bulacaklar. Sistemimiz ile vatandaşımız 48 saat içerisinde yanıt alacak” diye konuştu.


Gerçekleşen etkinlikle ilgili olarak esnaf temsilcileri ise“Aynı sofrada buluşup, sorunlarımızı direkt başkanımıza aktarabilmek çok önemli. Aklımızdaki kalıplaşmış düşünceler yıkılmış durumda. Fatih Bey, seçilir seçilmez pazarları da gezmişti. Biz başkanları seçim zamanı görmeye alıştık. Şimdi, vatandaşıyla, kentin sorunlarıyla ilgilenen bir başkanımız var. Kendisiyle Efeler ilkleri yaşıyor” şeklinde konuştular.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:26
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