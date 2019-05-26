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Başkan Atay: “Her şeyi beraber yapacağız”

Seçim zamanı gittiği her mahallede, seçildiği takdirde düzenli olarak vatandaşlar ile bir araya geleceğinin sözünü veren Efeler Belediye Başkanı M.

26 Mayıs 2019 Pazar 07:27
Başkan Atay: “Her şeyi beraber yapacağız”

Seçim zamanı gittiği her mahallede, seçildiği takdirde düzenli olarak vatandaşlar ile bir araya geleceğinin sözünü veren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ilk mahalle toplantısını İstiklal’de gerçekleştirdi.



Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, seçim döneminde “Düzenli olarak sizlerle bir araya geleceğiz. Masanın bir tarafında ben ve bürokratlar, diğer tarafında sizler oturacaksınız. Gerçekleştirdiğimiz hizmetten memnun olmadınız diyelim; yanımda gelecek bürokratlara bire bir sorunun neyden kaynaklandığını sorabileceksiniz. Bunun haricinde talebiniz varsa yine bürokratlar ve benim tarafımdan talebiniz not edilecek ve ilgili kişi tarafından kısa süre içerisinde bilgilendirileceksiniz. Sistemimiz bu şekilde olacak çünkü, Efeler hepimizin” ifadelerine yer vermişti.



“Verdiğim sözü yerine getirmek için buradayım”


Efeler Belediyesi Müdürleri, İstiklal Mahalle Muhtarı ve mahalleli ile gerçekleştirilen toplantıda, Başkan Atay İstiklal Mahallesi’nin haritasını masaya koyarak, vatandaşa haritadaki uygun yerleri gösterdi. Mahallede gerçekleştirilebilecek projeler ile ilgili yapılan toplantıda Atay, “Seçim zamanı verdiğim sözü yerine getirmek için buradayım, karşınızdayım. Yanımda da müdürlerimiz var. Seçim zamanı şikayetleriniz ile ilgili muhattap bulamadığınızdan yakınmıştınız. Şimdi, varsa ilgili müdürlüklerle ilgili sıkıntınız, derdiniz müdürlerimiz karşınızda. Sizleri dinlemek ve çözüm sunmak için bugün burada sizlerle beraberler. Her şeyi sizin desteğinizle yapacağız, desteğiniz olmazsa bunların da anlamı olmaz zaten.” dedi.



“Açık Kapı Masası ile ortada sorun kalmayacak”


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Yakın zamanda Açık Kapı dediğimiz bir sistem kurulacak. Açık Kapı projesi ile ortada sorun kalmayacak. Bu sistem ile bir sorun olduğu zaman Efeler Belediyesi’ni aradığınızda sizi ilgili müdürlüğe bağlayacak. 48 saat içerisinde talebiniz veya sıkıntınızın ne süreçte olduğu telefonunuza SMS olarak gönderilecek”


Toplantı sonrasında mahalleli, “Duyarlılığınızdan dolayı çok teşekkür ederiz, bugün buraya yanımıza geldiniz bizi dinlediniz, yine gelin çayımızı için. Diyalog halinde olabilmek ve ulaşabilmek çok güzel bir şey. Gönlümüz ve kalbimiz sizinle.” dedi.


Yapılan toplantının ardından, vatandaşla sohbet edip çay içen Atay, kararlaştırılan projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için talimat verdi.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 07:27
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