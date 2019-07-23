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Başkan Atay ESKO esnafı ile buluştu

Efeler Belediye Başkanı M.

23 Temmuz 2019 Salı 16:49
Başkan Atay ESKO esnafı ile buluştu

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “ Başkanımızı ziyaretimize bekliyoruz. Gelirse kahvesini kendi ellerimle yapacağım” diyen kadın esnaf Selma Değirmen’i ziyaret etti, kahvesini içti.


Aydın’ın uzun yıllar ticaretinde önemli rol oynayan 470 işyerinin bulunduğu ESKO İşhanı’na Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Belediye binasının hemen yakınında bulunan komşu iş merkezinde Başkan Atay’ı esnaf sıcak karşıladı.Seçim sürecinde esnafla yerel yönetimin güçlü bir bağ oluşturma sözünü veren Başkan Atay, bu diyaloğu sağlıklı biçimde sürdürmek istediğini vurguladı. Kafeterya sahibi Selma Değirmen’in kahve davetinin ardından tek tek esnafı gezen Başkan Atay, “Esnafımız yerel ekonomimizin en önemli unsurlarından biridir. Aynı zamanda sosyal hayatımızın dengesi açısından esnafımızın yaşaması, ayakta kalması gerekiyor. Bizler yerel yönetim olarak esnafımızın taleplerini yasalar çerçevesinde her zaman yerine getirmek, onların işini kolaylaştırmak istiyoruz” dedi.


Başkan M. Fatih Atay ESKO esnafına sıcak karşılamaları nedeniyle de teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:49
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