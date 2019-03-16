Başkan Ataç’tan otogar ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Otogar Taksi esnafını ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Otogar Taksi esnafına hayırlı işler diledi.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile birlikte esnaf ziyaretleri kapsamında otogarda hizmet veren seyahat firmalarının çalışanları ile selamlaşan Başkan Ataç bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Ataç, uzun yol şoförlerine ve yolculara ise iyi yolculuklar temennisinde bulundu. Başkan Ataç ayrıca Otogar Taksi esnafını da ziyaret ederek taksici esnafı ile sohbet etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti belirten esnaflar da Başkan Ataç’a ve Milletvekili Süllü’ye teşekkür etti.