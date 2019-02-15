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Başkan Ataç’tan kahraman personele tebrik

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

15 Şubat 2019 Cuma 17:32
Başkan Ataç’tan kahraman personele tebrik

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Porsuk Çayı’na atlayan bir kadını kurtaran belediye personeli Serkan Savaş’ı tebrik etti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, geçen günlerde Porsuk Çayı’nda hayatına son vermek isteyen bir kadını boğulmaktan kurtaran Tepebaşı Belediyesi personeli Serkan Savaş’ı makamında misafir etti. Buluşmada yaşanan olayı Başkan Ataç’a anlatan Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde şoför olarak görev yapan Serkan Savaş, "Olay, ailem ile birlikte Porsuk Bulvarı’nda gezintiye çıktığımızda meydana geldi. Bir kadının Porsuk’a atladığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu fark ettim. Bir saniye bile düşünmeden kadını kurtarabilmek için köprü üzerinden Porsuk’a atladım ve kadını kenara çektim. Gezi botlarından bir tanesi gelerek beni ve kadını yukarı aldı"diye konuştu.


Su içinde yaşam savaşı veren kadını kurtaran Savaş’tan, gösterdiği örnek davranışı dinleyen Başkan Ataç da "Serkan arkadaşımız, gerçekten herkesin örnek alması gereken bir davranış gösterdi ve bizleri cesareti ile gururlandırdı. Sevgili Serkan’ın gösterdiği duyarlılığın öneminin arttığı bir süreçten geçiyoruz. Çalışma arkadaşlarım ile bir kez daha iftihar etmiş olmanın sevincini yaşıyorum, kendisini içtenlikle tebrik ediyorum" dedi.


Temizlik İşleri Müdürü Alev Kulaç’ın da bulunduğu buluşma, çektirilen fotoğraf ile sona erdi

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:32
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