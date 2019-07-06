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Başkan Ataç’tan amatör sporlara destek

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:39
Başkan Ataç’tan amatör sporlara destek

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Adanırspor Futbol Kulübü’nün yöneticileri ile bir araya geldi.


Adanırspor Futbol Kulübü Başkanı Hasan Ermiş ve yönetimi Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kulüp faaliyetleri hakkında Başkan Ataç’a bilgiler veren Ermiş, amatör spora sağladığı katkılardan dolayı da kendisine teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederken, spor ve amatör spor kulüplerine büyük önem verdiğini ifade etti. Tepebaşı Belediyesi tarafından bölgeye kazandırılan spor tesislerinden, amatör spor kulüplerinin yararlanmaya devam edeceğini de belirten Başkan Ataç, çalışmalarında Ermiş ve beraberindekilere başarılar diledi.


Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:39
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