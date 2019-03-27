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Başkan Ataç’ın esnaf ziyaretleri sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde hizmet veren esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:21
Başkan Ataç’ın esnaf ziyaretleri sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde hizmet veren esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirli esnaflar ile bir araya geldiği ziyaretlerine Gazi Yakup Satar Caddesi’nde devam etti. Cadde üzerinde denk geldiği vatandaşlardan da yoğun ilgi gören Başkan Ataç, terzilerden kuaförlere, manavlardan nalburlara kadar çok sayıda dükkan sahibi ve çalışanları ile bir araya geldi. Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Ataç kent ve ülke gündemine dair sohbet de etti. Ataç ayrıca yakın zamanda faaliyete geçen işletmelerin sahiplerine temsili siftah parası takdim etti.


Başkan Ataç ile hatıra fotoğrafı çektiren esnaflar da ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:21
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