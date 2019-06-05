Başkan Ataç’ın Dünya Çevre Günü mesajı

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç yayımladığı mesajında, 5 Haziran tarihi 1972 yılından bu yana Dünya Çevre Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, “O tarihten bu yana çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, halkın katılımını geliştirmek ve politik ilgiyi arttırmak üzere dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ne yazık ki aradan geçen 50 yıla varan zaman diliminde, dünyamız için çevresel sorunlar katlanarak büyümeye devam etti. Sınırsız ve ölçüsüz tüketim ve iklim değişikliğinin oluşturduğu küresel çevre sorunları, insanlığın geleceğini tehdit eder hale geldi. Özellikle tek kullanımlık plastik poşetler, doğaya inanılmaz boyutlarda zarar veriyor. Ülkemizde de yanlış çevre politikaları havamız, toprağımız ve suyumuz üzerinde büyük bir tehlike oluşturuyor. Tıpkı şehrimizin ve Türkiye’nin en verimli tarım arazilerinden olan Alpu Ovası’na yapılmak istenen kömürlü termik santral örneğinde olduğu gibi” ifadelerini kullandı.

“Karbondioksit emisyonunun yüzde 20 azaltılması hedefine ulaşmasına katkı veriyoruz”

Başkan Ataç açıklamasının devamında ise sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne mutlu bize, Tepebaşı Belediyesi Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı’nın bir üyesi olarak, Avrupa’nın seçkin belediyeleri arasında yer alıyor. Doğa ile uyum içinde yaşamak, sürdürülebilir kalkınma politikalarını benimsemek, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak en büyük gayemiz. Çevre konusunda duyarlılığın artırılması, gerekli önlemlerin alınması ve örnek teşkil edecek uygulamaların hayata geçirilmesi için önemli adımlar atıyoruz. Brüksel’de Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne attığımız imza ile Avrupa Birliği’nin “2020 yılına kadar karbondioksit emisyonunun yüzde 20 azaltılması” hedefine ulaşmasına katkı veriyoruz. Güneş enerjisi panelleri, Sukurusu Uygulama Merkezi, Mavi Bayrak, Dünya Saati, okullarda verilen geri dönüşüm eğitimleri, atık pil toplama kampanyaları gibi ses getiren ve özellikle çocuklarımızı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Dünyamızın doğal kaynakları için geri dönüşü olmayan kritik eşiğe yaklaşıyoruz. Sağlıklı bir gelecek için önlem almak, Tepebaşı’nda yaptığımız gibi,sürdürülebilir çevre politikaları geliştirmek zorundayız. Çevre sorunları karşısında çözüm üretmeye yönelik tüm çalışmaların her zaman yanında olacağımızı ifade etmekten büyük mutluluk duyuyor, yurttaşlarımızın Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum.”