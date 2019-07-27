Başkan Ataç’a ziyaretler sürüyor

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Malatya’nın Hekimhan ve Arapgir belediye başkanlarıyla bir araya gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı, Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği, Güvercin Sevenler Derneği ve Kanarya Sevenler Derneği yöneticileri de ziyaret etti.

Malatya’nın Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ve Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti. Karadağ ve Cömertoğlu, Başkan Ataç’la belediye çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunarak, misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Ataç, da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine Tepebaşı bölgesinde hayata geçirdikleri enerji tasarruflu ve çevre dostu projeleri anlattı. Başkan Ataç, ilerleyen zamanlarda Malatya’ya giderek Karadağ ve Cömertoğlu’na iade-i ziyarette bulunmak istediğini de kaydetti.

Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Osman Karataş, Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Sinan Yıldız ve Kanarya Sevenler Derneği Başkanı Ali Tıkız ile üyeleri Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında dernek başkanları Başkan Ataç’a dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek başkanları ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi.