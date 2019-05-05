Başkan Ataç’a ziyaretler sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Sınırlı Sorumlu Hafriyatçılar Kooperatifi, Eskişehir Servis Araçları İşletmecileri Odası ve Emekli Astsubaylar Derneği Odunpazarı Şube Başkanını makamında kabul etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, meslek odaları, kooperatifler ve derneklerin yetkilileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehir Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Abdurrahman Yüceer ve yönetimi ile Eskişehir Sınırlı Sorumlu Hafriyatçılar Kooperatifi Başkanı İbrahim Atıcı ve yönetimi Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Her iki ziyarette de konuklar Başkan Ataç’a yeniden seçildiği görevinde başarılar dileyerek tebrik etti.

Ardından Başkan Ataç, Emekli Astsubaylar Derneği Odunpazarı Şube Başkanlığı yönetimini konuk etti. Emekli Astsubaylar Derneği Odunpazarı Şube Başkanı Kadir Yıldırım ve yönetimi ile makamında bir araya geldi. Ziyarette Yıldırım ve beraberindekiler, dernek faaliyetleri hakkında Başkan Ataç’a bilgiler verdi. Yıldırım ayrıca 31 Mart yerel seçimlerinde elde ettiği başarılı sonuçtan dolayı da Başkan Ataç’ı tebrik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da Yıldırım ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ayrı ayrı gerçekleşen buluşmalar, çektirilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.