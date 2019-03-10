Başkan Ataç’a ziyaretler sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşları ile temaslarını sürdürüyor. Son olarak Eskişehir Anadolu Erenleri Eğitimi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Delli ve dernek üyeleri, Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Rıdvan Batır ve yönetimi ile Eskişehir Samsunlular Derneği Başkanı Ekrem Yılmaz ve yönetimi Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti.

Her üç ziyarette de dernek yöneticileri yürüttükleri faaliyetler hakkında Başkan Ataç’a bilgiler verirken, yaklaşan yerel seçimlerde de başarı temennisinde bulundu. Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederek sivil toplum örgütlerinin sosyal hayatta büyük önemleri olduğunu vurguladı.

Ziyaretler, çektirilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.