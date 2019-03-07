Başkan Ataç’a seçim iletişim merkezlerinde yoğun ilgi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın seçim iletişim merkezleri, Eskişehirlilerin yoğun ilgisi ile coşku dolu bir ortamda açılmaya devam ediyor. Batıkent Mahallesi’ndeki merkezin açılışı da yağan yağmura rağmen bayram havasında gerçekleşti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın seçim iletişim merkezleri açılmaya devam ediyor. Batıkent Mahallesi’nde yağmur altında gerçekleşen seçim iletişim ofisi açılışı Eskişehirlilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşti. Açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, CHP İl Başkanı Abdülkadir Adar, İYİ Parti İl Başkanı Ramis Tunca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yağmur altında oynanan çiftetelli ile başlayan açılış töreninde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Bu yağmurlu günde, güzel ve bereketli havada bizleri yalnız bırakmadınız sağ olun, var olun. Bu yağmur neyin işareti biliyor musunuz? 31 Mart’ta da yağmur gibi oy yağacak. Merkezde 3 belediye, en az 7 belediye de kırsalda olmak üzere yağmur gibi oy yağacak. Son 20 yılda çok güzel şeyler yaşadık hep birlikte. 1999’da Batıkent’te gelindiğinde, arabayla bile buraya girilemiyordu. Burada değil market, kamyon kasasında bakkallar vardı. Sonrasında yaptığımız çalışmalar ile birlikte Batıkent de aldı başını gitti. Sadece Eskişehirlilerin değil, şehir dışından da birçok insanın özendiği bir mahalle haline geldi. Sizler, bizlere güvenip oy vermeseydiniz burada olamazdık, bu işleri yapamazdık. Batıkent’e geldiğimizde iftihar ediyoruz, mutluluk duyuyoruz. Çünkü çok düzenli ve güzel bir mahalle oldu, daha da güzel noktalara gelecek. Bakın şu yağmurda hepiniz buradasınız, ne mutlu bize. Yağmur, kar demeden bizleri destekliyorsunuz. Sizin de başınızı eğilmedi, bizim de başımız eğilmedi. Bundan sonra da eğilmeyecek. Eskişehir 20 senede bu güzel noktaya geldi. İnanın 20 sene bir şehrin bu noktaya gelebilmesi için uzun bir süre değil. Civarımızdaki şehirlere bakın; Afyonkarahisar’a, Kütahya’ya ya da başka illere bakın. Akşam güneş battıktan sonra sokakta insan kalmıyor. Bizde ise ikinci bir hayat başlıyor ve insanlarımız gezmeye, yemek yemeye, alışverişe çıkıyor ve mutlu bir hayat devam ediyor. Bu Türkiye’de bitti. Büyük illerde de küçük illerde de bitti. Çok şükür ki Eskişehir bu güzel halde, nasıl bu halde? Sizlerin desteği ve vermiş olduğunuz güçle. Burada 3 belediye başkanı olarak çok güzel işler yaptık ve bu güzel işleri yapmaya devam edeceğiz. Zaferimizi 31 Mart akşamı kutlayacağız. Korumalar eşliğinde balkon konuşması yapmayacağız. Sizin yanınızda ve sıcaklığınızı hissederek hep birlikte olacağız. Yolumuz açık olsun, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolu olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından vatandaşlar da “Batıkent’i Batıkent yaptığınız için size çok teşekkür ediyoruz” diyerek Başkan Ataç’a teşekkür çiçeği takdim etti. Törende daha sonra açılış kurdelesinin kesilmesi ile seçim iletişim merkezi açıldı.