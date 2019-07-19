Başkan Ataç ziyaretlerine devam ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamlarında ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Başkan Ataç, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti. Pazaryeri Belediyesi’nde özel kalem müdürü iken görevinden alınarak belediyenin şikayet masasında görevlendirilmesi üzerine 31 Mart seçimlerine bağımsız aday olarak giren ve seçimlerden zaferle çıkarak Pazaryeri Belediye Başkanı seçilen Tekin’i, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu ile birlikte ziyaret eden Başkan Ataç, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Tekin yaptığı değerlendirmede, “Ahmet Başkanımızın ziyaretinden çok mutlu olduk. Kendisinin çalışmalarından feyz alarak mesaimizi sürdürüyoruz. İnşallah yakında kardeş belediye olma yolunda da ilerleyeceğiz. Kendisi bize yardımcı olma konusunda da sözler verdi. Desteklerinden ve ziyaretinden dolayı Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç ise “Sevgili Zekiye Başkan bizleri belediyemizde ziyaret etmişti, bugün de biz onun yanındaydık. Kendisi burada bağımsız olarak çok zor ama başarılı bir seçim geçirdi. Kadın bir belediye başkanının başarılı olmasını da çok isterim. Zekiye Başkana başarılar diliyorum, çok sevdiğim bir yer olan Pazaryeri’ne hayırlı olsun” diye konuştu.

Bir diğer ziyarette ise Başkan Ataç, Bozüyük Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu ile birlikte Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden Ataç, kendisine görevinde başarılar diledi. Buluşmada belediyecilik çalışmaları üzerine sohbet edilirken, Bakkalcıoğlu da Ataç’a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük’te hayata geçirecekleri projelerde Başkan Ataç’ı örnek alacaklarını ifade ederek, “Tepebaşı ve Bozüyük zaten konumu itibari ile çok yakın yerleşim yerleri. Bizim birçok projemizde Ahmet Ataç’ın başarılı çalışmalarından örnekler olacak. Önümüzdeki günlerde bunu Eskişehir’de de bir araya gelerek değerlendireceğiz. Ahmet Başkanımıza değerli ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Ataç ise değerlendirmesinde, “Bozüyük ve Tepebaşı et ile tırnak gibidir. Zaten Tepebaşı’nda da Bilecikli insanlarımızın popülasyonu oldukça yüksek. Bu anlamda Bozüyük de benim ve Eskişehir için çok önemliydi. Bozüyüklü vatandaşlar 31 Mart’ta doğru bir karar verdi ve artık Bozüyük’te de Mehmet Başkan görevde. Ben, kendisine ve Bozüyük’e hayırlı olmasını diliyor, başarılar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Her iki ziyaret de, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.