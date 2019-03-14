Başkan Ataç ziyaretlerine devam ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kahvehane ziyaretlerinde Eskişehirliler ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Başkan Ataç ziyaretler kapsamında Ertuğrulgazi ve Batıkent Mahallelerinde çok sayıda Eskişehirli ile buluştu. İlk olarak Ertuğrulgazi Mahallesi Raykent’te bulunan bir kahvehaneyi ziyaret eden Başkan Ataç’a mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Buluşmada Tepebaşı Belediyesi’nin çalışma ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgiler veren Başkan Ataç, “Ertuğrulgazi Mahallemize kazandırdığımız Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri sadece bu mahallemizin değil, Eskişehir’in göz bebeği haline geldi. Bırakın çevre mahalleleri, kırsal mahallelerimizden bile çocuklarımız, vatandaşlarımız, engelli bireylerimiz bu alanda spor yapıyor, yüzme öğreniyor. Biz göreve geldiğimizde, Tepebaşı’nın bir tane bile spor sahası yoktu, şimdi olimpik havuzumuz var, jimnastik salonumuz var. Bu bile ilçemizde yaşanan gelişimin somut bir göstergesi. 2009’dan bu yana 75 yeni merkezi halkımızın hizmetine açtık. İnsanımıza dokunan, gündelik hayatlarında fayda sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Ne kadar doğru işler yaptığımızı da yine sizlerden aldığımız geri dönüşler ile anlıyoruz. Bu 75 yeni merkezden ilgi görmeyen, çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız ile dolup taşmayan bir tane bile mekanımız yok” şeklinde konuştu.







“Kentimizin gelişimi devam edecek”

Başkan Ataç daha sonra Batıkent Mahallesi’nde gerçekleştirdiği kahvehane ziyaretinde de çok sayıda Eskişehirli ile bir araya geldi. Burada da Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmaları hakkında mahallelilere bilgiler veren Başkan Ataç, “Batıkent, Bizim dönemimizde yaşanan gelişimin en iyi gözlenebildiği yerlerden birisi oldu. Hatırlayacaksınız, 1990’lı yıllarda bu mahalle ne haldeydi? Çamurdan geçilmeyen bir Tepebaşı vardı. Sonrasında desteğiniz ile göreve geldik ve bölgemizin tüm üstyapı sorununu giderdik. Bugün geldiğimiz nokta ile gurur duyuyoruz, sizlerin desteği olmasa bunu başaramazdık. Batıkent, arka plana atılmış ve atıl bir konumdayken bugün kentin değerli mahallelerinden biri haline geldi. Tepebaşı sadece rutin belediyecilik çalışmaları ile değil, kültürel ve sosyal açılardan da parlayan bir yıldız. Bu güzel gelişmeler yine sizler sayesinde son bulmayacak. Birlikte yapacağımız daha çok iş var. Kentimizin gelişimi devam edecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç her iki buluşmada da Yaşam Köyü, temiz enerji çalışmaları, Engelliler Montaj Atölyesi, ilçeye kazandırılan spor merkezleri, Şirintepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, Belde Evleri, Deneyimli Kafeler, Gençlik Merkezleri ve Matematik Evi gibi çalışma ve projelerini vatandaşlara görseller eşliğinde bilgiler vererek anlattı.

CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ve Ertuğrulgazi ile Batıkent Mahalle Muhtarlarının da katıldığı buluşmalarda, soru ve talepleri de dinleyen Başkan Ataç’a, mahalle sakinleri de gerçekleştirdiği çalışmalardan ötürü teşekkürlerini iletti.