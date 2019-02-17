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Başkan Ataç, Vanlılara çalışmalarını anlattı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

17 Şubat 2019 Pazar 13:01
Başkan Ataç, Vanlılara çalışmalarını anlattı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’de yaşayan Vanlılar tarafından kurulan Van-Es Derneği’ni ziyaret etti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hemşehri dernekleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç bu kapsamda Eskişehir’de yaşayan Vanlı vatandaşların buluştuğu Van-Es Derneği’ni ziyaret etti. Buluşmaya vatandaşların katılımı yoğun olurken, Başkan Ataç Eskişehir’deki kültür zenginliğine dikkat çekti. Eskişehir’de bir ayrım olmaksızın yaşamın kardeşçe devam ettiğini ifade eden Başkan Ataç, “Eskişehir’imiz gerçekten farklı kültürlerin bir arada harmanlandığı, kardeşlik üzerine sağlam temellerin atıldığı bir kent. Bu farklılıklar bizim için asla bir dezavantaj olmadı, tam aksine bu bizim zenginliğimiz. Sizler de zaten uzun süredir bunu hissediyor, şahit oluyorsunuz. Hemen hemen tüm hemşehri dernekleri ile iletişim halindeyim, bugüne dek en ufak bir olumsuzluk işitmedim. Bu güzellik kentimize katma değer sağlıyor. İyi ki varsınız, Eskişehir’in gelişimine, zenginliğine katkı sağlıyorsunuz. Sizlerle uzun yıllardır devam eden güzel ilişkilerimiz, dostluğumuz hiç bozulmasın” diye konuştu.


Başkan Ataç daha sonra dernek üyelerine Tepebaşı Belediyesi’nin çalışma ve projelerini görseller eşliğinde anlattı. Yaşam Köyü, Engelliler Montaj Atölyesi, Gökkuşağı Kafe, Alzheimer Konukevi, temiz enerji yatırımları, Su Sporları Merkezi gibi çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Ataç, dernek üyelerinden gelen soruları da cevapladı.


Program sonunda Van-Es Dernek Başkanı Nihat Baş, gerçekleştirdiği çalışmalardan ötürü Başkan Ataç’a teşekkür ederek Van Gölü fotoğrafı takdim etti. Buluşma, hep birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile sonlandı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 13:01
  1. fotoğraf
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