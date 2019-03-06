Başkan Ataç, Tepebaşı Gençlik Meclisi ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Gençlik Meclisi yönetimi ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Gençlik Meclisi üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette gençler, Başkan Ataç’a Tepebaşı Gençlik Meclisi olarak yürüttükleri çalışmalar ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Gençler ile bir araya gelmekten ötürü her zaman memnuniyet duyduğunu belirten Ataç ise “ Sizlerle bir araya geldiğinde insanın içinde bir umut yeşeriyor. Siz gençler, ülke geleceğimizin en büyük teminatısınız. Bizler de sizlerin her zaman yanında ve arkasında olacağız. Gençlerimize yönelik hayata geçirdiğimiz işleri çok önemsiyorum. Senede 40 bin gencimizin yararlandığı Gençlik Merkezlerimize geçtiğimiz hafta üçüncüsünü eklemiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Diliyorum ki 3 Gençlik Merkezi de sizlerle dolup taşmaya devam edecek. Ayrıca Almanya’dan kardeş şehrimiz Treptow-Köpenick Belediyesi işbirliğinde hayata geçirdiğimiz Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde girişimcilik adına sizlere fayda sağlayan eğitimlerimiz de yoğun talep görüyor. Eğitiminizin ardından iş hayatına atılmadan önce önemli katkılar alabiliyorsunuz. Tepebaşı Belediyesi, gençleri önemseyen ve destekleyen bir anlayış ile yönetilmeye devam edecek” dedi.

Tepebaşı Gençlik Meclisi yönetimi de Başkan Ataç’a gençlere sağladığı imkanlar ve gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür ederken buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.