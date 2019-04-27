Başkan Ataç Sütlüce’de ev ziyaretinde

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Sütlüce’de Kalacak ailesine konuk oldu.

Başkan Ataç, vatandaşlara evlerinde konuk olmaya devam ediyor. Son olarak Sütlüce Mahallesi’nde ikamet eden Engin Kalacak ve ailesini ziyaret eden Ataç, komşularının da bulunduğu ev ziyaretinde vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.

Kalacak ailesine olan ziyaret, aile bireyleri ve diğer katılanlarla çektirilen fotoğraflarla son buldu.