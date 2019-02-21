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Başkan Ataç, Şirintepe esnafını dinledi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:44
Başkan Ataç, Şirintepe esnafını dinledi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir esnafı ile bir araya geldiği ziyaretlerine Şirintepe Mahallesi’nde devam etti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirli esnaflar ile bir araya gelmeyi hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Şirintepe Mahallesi’nde hizmet veren esnafları ziyaret eden Başkan Ataç; emlakçı, berber, hırdavatçı, perdeci, mobilyacı, motosiklet tamircisi, anahtarcı, terzi, lokantacı, bakkal, ayakkabıcı, mandıracı gibi çok sayıda dükkan sahibi ile bir araya geldi. Ziyaretlerinde mahallede bulunan kahvehanelere de uğrayan Başkan Ataç, vatandaşlar ile de sohbet ederek çay içti. Yakın zamanda faaliyete geçen işletmelerin sahiplerine temsili siftah parası da takdim eden Başkan Ataç, “Eskişehirli hemşehrilerimiz ile görüşmeye her ortamda devam ediyorum. Esnafımıza yaptığım ziyaretler de onların görüşlerini almak açısından çok önemli. Bugün de kentimizin güzide mahallelerinden Şirintepe’deydik. Esnafımızı dinleyerek fikirlerini aldık dertleştik. Esnafımızın tamamına yakını, işlerinin durgunluğundan yakınıyor. Kentimizdeki öğrenci yoğunluğu sayesinde daha az hissedilse de ekonomideki olumsuz gidişten vatandaşımız ile birlikte esnafımız da etkileniyor. Tüm olumsuzluklara rağmen bizleri sıcak şekilde ve güler yüzleri ile karşılayan tüm hemşehrilerime hayırlı kazançlar diliyorum” diye konuştu.


Başkan Ataç ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Şirintepe esnafı da kendisine ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:44
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