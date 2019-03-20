Başkan Ataç şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret ederek şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

Başkan Ataç buluşmada Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin ve dernek üyeleri ile bir araya gelerek uzun süre sohbet etti. Başkan Ataç’ın ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyleyen Hacı Şahin, "Başkanımız Ahmet Ataç’a teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın yaklaşık 4 yıl önce Çanakkale’den bizlere getirdiği toprağı, derneğimizin en güzel köşesinde muhafaza ediyoruz. Kendisi belediye başkanımız olduğu kadar; şehit yakınlarının ve gazilerin bir ağabeyi, kardeşidir" ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise “Birçok kez birlikte Çanakkale’ye gittik. Her karışı şehitlerimizin kanları ile sulanmış o kutsal toprakları herkes görmeli ve bu ülkenin nasıl kurtarıldığını çok iyi bilmelidir. Derneğimiz ile de her zaman çok güzel ilişkiler içinde olduk, bu benim içimden gelen ve sizlerle karşılıklı olan bir samimiyettir. Dernek yönetimimize, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize de eksik etmedikleri ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Birlikteliğimiz hiç bozulmayacak" dedi.

Dernek üyeleri de Başkan Ataç’a her zaman yanlarında olduğundan dolayı teşekkürlerini iletti.