Başkan Ataç özel bireylerin çalışmalarını yerinde gördü

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada istihdam edilen zihinsel yetersizliği bulunan bireylerle bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesindeki İbrahim Ethem Kesikbaş Montaj Atölyesi’nde eğitim alan 4 zihinsel yetersizliği bulunan birey bir fabrikada geçtiğimiz sene iş başı yapmıştı. Başkan Ataç da, firmanın genel müdürü ve beraberindekilerle fabrikada istihdam edilen bireyleri çalışma alanlarında ziyaret etti. Ziyarete açıklamalarda bulunan Başkan Ataç, özel bireyleri bünyelerinde istihdam etmelerinden dolayı yetkililere teşekkür etti. Çalışma fırsatı bulan özel bireylerin kendilerine olan özgüvenlerinin arttığına ve sosyalleştiğine dikkat çeken Ataç, "Çocuklarımız hem emeklerinin karşılığında para kazanıyor hem özgüvenleri artıyor hem de başarılı olmanın mutluluğunu yaşıyor. Diğer çalışan arkadaşlarımızın da gençlerimizi çok iyi karşılamaları ve onlara destek olmaları bizleri ayrıca mutlu ediyor. Firmamız ise projemize ilk destek verenlerin başında geliyor. Bu özel çocuklarımızı istihdam etmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Bu anlamda kendilerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Buradaki güzelliklerin Türkiye ve Eskişehir’deki tüm fabrikalara örnek olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özel bireyler de, Başkan Ataç’a kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür ederek, "Başkanımızın ziyareti bizleri çok mutlu etti. Ahmet Başkanımız sayesinde buradayız. Kendisini çok seviyoruz" dedi.

Zihinsel yetersizliği bulunan bireylerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektiren Ataç, işlerinde kolaylıklar dileyerek fabrikadan ayrıldı.