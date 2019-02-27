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Başkan Ataç öğrenci evine konuk oldu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, üniversite öğrencilerinin evine konuk oldu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:20
Başkan Ataç öğrenci evine konuk oldu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, üniversite öğrencilerinin evine konuk oldu. Ziyarette konuşan Başkan Ataç, “Eskişehir, sizlerin rahatlıkla yaşayabildiği, özgürce hareket edebildiği, huzur içinde eğitiminizi tamamlayacağınız bir kent olmaya devam edecek” dedi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gelen davet üzerine üniversite öğrencilerinin evine konuk oldu. Yenibağlar Mahallesi’nde ikamet eden üniversite öğrencisi Oğuzhan Sinan Yıldırım ve arkadaşlarının misafiri olan Başkan Ataç, buluşmada gençler ile uzun süre sohbet etti.



"Gençlik merkezlerimizin hiçbirinde asla siyaset yapılmadı, yapılmayacak"


Gençlik ve öğrencilik yıllarından, siyasete girişine kadar pek çok konuda anı ve tecrübelerini gençler ile paylaşan Başkan Ataç, “Siz gençler, ülkemiz geleceği adına büyük önem taşıyorsunuz. Tepebaşı Belediyesi olarak sizlere hizmet veren iki gençlik merkezimiz de büyük ilgi görüyor. Gerek 19 Mayıs Gençlik Merkezi, gerekse 29 Ekim Gençlik Merkezi ile sizlerin gelişiminize katkı sunmaya gayret ediyoruz. Şimdi Gençlik Merkezlerimize Sütlüce Mahallesi’nde yeni bir tane daha ekleyeceğiz. Ayrıca Tepebaşı Kuluçka Merkezimiz de girişimcilik adına gençlerimize önemli destekler sağlıyor. Öte yandan bu merkezlerimizin hiçbirinde asla siyaset yapılmadı, yapılmayacak. Sadece sizlere ve gelişiminize katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözüne tüm benliğim ile inanıyorum. Bu sözden hareket ederek, gençlerimize kendilerini geliştirebilecekleri, değerlerine değer katabilecekleri ortamlar hazırlamaya devam edeceğiz. Eskişehir, sizlerin rahatlıkla yaşayabildiği, özgürce hareket edebildiği, huzur içinde eğitiminizi tamamlayacağınız bir kent olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.


Buluşmada gelen soruları da cevaplayan Başkan Ataç, misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ettiği gençlere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Başkan Ataç’ı ağırlayan üniversite öğrencileri de gençlere yönelik çalışmaları ve ziyareti için kendisine teşekkür etti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:20
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