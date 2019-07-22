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Başkan Ataç mahalle meclisi üyeleriyle piknikte buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:43
Başkan Ataç mahalle meclisi üyeleriyle piknikte buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şirintepe Mahallesi’nde düzenlenen piknik etkinliğine katılarak mahalle meclisi üyeleriyle bir araya geldi.


Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şirintepe Mahalle Meclisi tarafından Zincirlikuyu Caddesi’nde bulunan parkta piknik etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Başkan Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç ve Şirintepe Mahalle Meclisi üyeleri katıldı.


Etkinlikte, Başkan Ataç ve beraberindekiler meclis üyeleriyle aynı sofraya oturarak çeşitli konularda sohbet etti. Etkinliği düzenleyen mahalle meclisi üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Ataç, mahallelerdeki ihtiyaçların tespiti ve çözümü açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğuna dikkat çekti.


Şirintepe Mahalle Meclisi üyeleri de, Ataç ve beraberindekilere düzenledikleri etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:43
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