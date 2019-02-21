Başkan Ataç, kırsaldaki vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Karadere, Bozdağ ve Hekimdağ Mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya gelirken, “Kentiyle kırsalıyla; daha güzel, daha yaşanabilir bir Tepebaşı’nı geleceğe hep birlikte taşıyacağız” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kırsal mahallelerde vatandaşlar ile bir araya geldiği buluşmalara Karadere, Bozdağ ve Hekimdağ Mahallelerinde devam etti. İlk olarak Karadere Mahallesi’ne giden Başkan Ataç, Muhtar Hayri Oner’in evine konuk oldu. Burada mahalle sakinleri ile buluşan Başkan Ataç, vatandaşlar ile sohbet ederek hem belediye çalışmalarını anlattı hem de talepleri dinledi. Başkan Ataç’ın bir sonraki durağı ise Bozdağ Mahallesi oldu. Ataç Bozdağ Mahallesi’nde Nuri ve Seher Özer ile Mustafa ve Canan Akbaş çiftlerinin evlerinde mahalleli kadınlar ile bir araya geldi. Ev buluşmalarında Bozdağlı kadınlara Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmalarını anlatan Başkan Ataç, daha sonra mahalle kahvehanesinde erkekler ile bir araya geldi. Ataç burada da kırsal mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında mahallelilere bilgiler verdi. Vatandaşlar da Başkan Ataç’a hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek çiçek takdim etti. Başkan Ataç daha sonra Hekimdağ Mahallesi’ne geçerek köy odasında mahalle sakinleri ile görüştü. Burada da belediye çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Başkan Ataç, vatandaşların görüş ve önerilerini de dinledi. Başkan Ataç’ın Hekimdağ ziyaretinde bir sonraki durağı ise Sacit ve Şengül Bozkuş çiftinin evi oldu. Burada da mahalle halkı ile görüşen Başkan Ataç, vatandaşlar ile görüş alışverişinde bulundu.

“Tepebaşı halkı benim için çok kıymetli”

Tepebaşı Belediye Meclisi üyeleri Hasan Tutucu ile Nazan Erşahin de ziyaretlerinde Başkan Ataç’a eşlik etti. Kırsal mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Köylerimiz mahalle statüsü kazandığı günden bu yana yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Kırsal mahallelerimizi, kent merkezimizdeki hiçbir mahallemizden ayrı tutmadık. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız da belediyemizin hizmetlerinden herhangi bir aksaklık yaşamadan eşitçe faydalanıyor. Kentiyle-kırsalıyla; daha güzel, daha yaşanabilir bir Tepebaşı’nı geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Tepebaşı halkı benim için çok kıymetli. En uzak noktaya varıncaya dek hizmetlerimiz ve çalışmalarımız eşitçe ulaşmaya devam edecek. Birlik ve beraberliğimiz sürdüğü müddetçe daha güzel günleri hep birlikte karşılayacağız” dedi.

Başkan Ataç ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren mahalle sakinleri de gerçekleştirdiği çalışmalar ve ziyaretinden ötürü kendisine teşekkür etti.