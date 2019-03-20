Başkan Ataç kırsaldaki temaslarını sürdürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerine Atalan, Atalantekke ve Tekeciler Mahallelerinde devam etti. Başkan Ataç, “Kırsal mahalleler, Tepebaşı’nın kaliteli belediyecilik hizmetlerinden eşitçe faydalanmaya devam edecek” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde bulunan kırsal mahallelerde Eskişehirliler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Tekeciler, Atalantekke ve Atalan Mahalllerinde çok sayıda vatandaş ile bir araya geldi.

İlk olarak Tekeciler Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Ataç, köy kahvehanesinde mahalleliler ile buluşarak görüş alışverişinde bulundu. Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Ataç, vatandaşlardan gelen soru ve talepleri de dinledi.

Başkan Ataç daha sonra Tekeciler Mahallesi sakinlerinden Mustafa ve Zeynep İmdat’ın evinde mahalleli kadınlar ile bir araya geldi. Başkan Ataç’a kadınlar ile buluşmasında eşi Sena Ataç da eşlik etti. Ataç çifti burada mahalle sakini kadınlar ile uzun süre sohbet etti.

Başkan Ataç’ın bir sonraki durağı ise Atalan Mahallesi oldu. Köy kahvehanesinde gerçekleşen toplantıya burada da mahalleliler yoğun ilgi gösterdi. Buluşmada Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin gelecek dönemde gerçekleştireceği çalışmalar hakkında bilgiler verirken vatandaşların da görüşlerini dinledi.

Ardından Başkan Ataç, Atalantekke Mahallesi’ne geçti. Burada da Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal mahallelere yatırımlarının süreceğini belirten Başkan Ataç, üretici desteklerinin de artarak devam edeceğini ifade etti. Başkan Ataç 3 mahallede yaptığı değerlendirmelerde, “Kırsal Kalkınma Kurulu ve Ulusal Küçükbaş Konseyi çalışmalarını yaygınlaştırmak istiyoruz. Tohum Takas gibi şenliklerimizi de daha yoğun biçimde gerçekleştireceğiz. Sürdürülebilir tarımı destekleyeceğiz. Yerel üreticilerimiz desteklenecek ve pazarları arttırılacak. Kooperatifler ile işbirliklerimiz daha da güçlendirilecek. Süt üretimi ile birlikte küçükbaş hayvan yetiştiriciliği geliştirilecek. Süt Toplama Merkezlerimizin sayısını da artıracağız. Mandıra Evleri de sizlere büyük katkı sağlayacak. Üreticilerimizin hizmetine sunduğumuz Soğuk Hava Depomuz, daha çok üretici tarafından kullanılacak. Kırsal mahalleler, Tepebaşı’nın kaliteli belediyecilik hizmetlerinden eşitçe faydalanmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Öte yandan ziyaretlerde mahalle muhtarları ve vatandaşlar da Başkan Ataç’a gerçekleştirdiği çalışmalardan ve üreticilere verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.