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Başkan Ataç Kentsel Gelişim Protokolü’nü imzaladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:58
Başkan Ataç Kentsel Gelişim Protokolü’nü imzaladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi amacıyla düzenlenen Kentsel Gelişim Protokolü’nü imzalandı.


Tepebaşı Belediyesi sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyum konusunda gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç bu kapsamda Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi amacıyla düzenlediği Kentsel Gelişim Protokolü’nü imzaladı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğan sürdürülebilir kalkınma hedefleri 2030 yılına kadar yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı olarak dikkat çekiyor. Türkiye’nin de imzacısı olduğu ve 17 hedefi kapsayan protokol; iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi başlıklar içeriyor.


İmzaladığı protokolden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ataç konu hakkındaki değerlendirmesinde, "Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolü ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleşmesi için gereken politikaların hayata geçirilmesi adına önemli bir adım attık. Bu kapsamdaki çalışmalarımız bir süredir devam ediyor. Stratejik planımızı hazırlarken söz konusu 17 hedefi göz önünde bulundurmaya gayret ettik. Ayrıca belediyemiz içerisinde bir birimi de sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi yönündeki çalışmalar için görevlendirdik.Öte yandan Tepebaşı Belediyesi bünyesinde küresel hedeflerin yerelleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapan ve yerelde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında öncülük edecek bir birim olan sürdürülebilirlik merkezini de 2018’de kurmuştuk. Yapılan çalışmalar ile ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik projeleri geliştirerek belediye çalışanları, vatandaşlar, STK’lar, üniversiteler ve diğer kurumları teşvik ederek bölgede sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Protokolün ve gelecek dönemde gerçekleştirilecek olan çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tepebaşı, her konuda olduğu gibi sürdürülebilirlikte de dünyayı yakalayan bir anlayış ile yönetilmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:58
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