Başkan Ataç, Kara çiftini hacca uğurladı
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.16 Temmuz 2019 Salı 12:32
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hac vazifelerini yerine getirecek olan Kadriye-Mustafa Kara çiftini kutsal topraklara uğurladı.
Başkan Ataç, ilçe sakinlerinin özel günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. Ataç, son olarak hac vazifelerini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek Kadriye-Mustafa Kara çiftini Çamlıca Mahallesi Baysallar Sokak’taki evinde ziyaret etti. Kara çiftiyle bir süre sohbet eden Başkan Ataç, hayırlı yolculuklar diledi.
Ziyaret, Başkan Ataç’ın aileyle hatıra fotoğrafı çekinmesiyle sona erdi.
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