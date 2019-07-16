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Başkan Ataç, Kara çiftini hacca uğurladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

16 Temmuz 2019 Salı 12:32
Başkan Ataç, Kara çiftini hacca uğurladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hac vazifelerini yerine getirecek olan Kadriye-Mustafa Kara çiftini kutsal topraklara uğurladı.


Başkan Ataç, ilçe sakinlerinin özel günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. Ataç, son olarak hac vazifelerini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek Kadriye-Mustafa Kara çiftini Çamlıca Mahallesi Baysallar Sokak’taki evinde ziyaret etti. Kara çiftiyle bir süre sohbet eden Başkan Ataç, hayırlı yolculuklar diledi.


Ziyaret, Başkan Ataç’ın aileyle hatıra fotoğrafı çekinmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:32
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