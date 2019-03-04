Başkan Ataç gençlerle buluştu

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’ndeki eğitimlere katılan kursiyer gençler ile buluşan Başkan Ataç, “Sizlerin kendinizi geliştirmeniz, geleceğimiz için son derece önemli. Bu önemin farkında olarak size elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezlerinde düzenlenen eğitimlere katılan kursiyer gençler ile düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Etkinlikte çok sayıda kursiyer ile buluşan Başkan Ataç, gençler ile tek tek selamlaşarak sohbet etti. Ardından bir konuşma yapan Başkan Ataç, gençler için hayata geçirdiği çalışmalara dikkat çekerek, “Bizler, sizin ülke geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunuzun bilincindeyiz. Sizlerin kendinizi geliştirmeniz, geleceğimiz için son derece önemli. Bu önemin farkında olarak size elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim. 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezlerimizden yılda 40 bin gencimiz yararlanıyor. Sizlere verdiğimiz bu imkanları değerlendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ilginiz ile merkezlerimiz dolup taşıyor. Yoğun ilginizden dolayı geçtiğimiz gün üçüncü Gençlik Merkezimizi Sütlüce Mahallesi’nde hizmete açtık. Sizlerin eğitime, bilime, kişisel gelişime gösterdiğiniz ilgi benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Kurslarımızın kayıt dönemlerinde ülke genelinde görmeye alışık olmadığımız kuyruklar oluşturuyorsunuz. Son dönemde 41 farklı branşta 50 kursumuz için bin 250 gencimizin kayıt işlemini yaptık. Kardeş şehrimiz Treptow-Köpenick Belediyesi işbirliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde girişimcilik adına sizlere fayda sağlayan eğitimlerimiz de yoğun talep ile sürüyor. Size hiçbir zaman siyaset yapmadık, Gençlik Merkezlerine siyaseti sokmadık. Kendi özgür düşünceniz ile olayları sorgulayarak düşüneceğinizden ve gereğini yapacağınızdan eminim. Her zaman gençlerimizin, sizlerin yanında olmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Başkan Ataç ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren gençler de her zaman yanlarında ve destekçileri olduğu için Ataç’a teşekkür etti.