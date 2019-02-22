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Başkan Ataç Fatma Köse’yi ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

22 Şubat 2019 Cuma 15:16
Başkan Ataç Fatma Köse’yi ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ile makamında bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’yi makamında ağırladı. CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Aysun Doğramacı ve Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Ataç ve Köse sohbet etti. Başkan Ataç ayrıca Tepebaşı Belediyesi’nin kadınlara yönelik çalışmaları hakkında Köse’ye bilgiler verdi.


Fatma Köse’nin ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ sözlerini ilke edinerek yaptığımız her işte kadınlarımızı gözetiyor, her projemizin merkezine kadınlarımızı koymaya gayret ediyoruz. Belde evlerimiz, hanımeli sokağımız, mutfak atölyemiz ve kültür turlarımızın yanı sıra birçok merkezimizde gerçekleştirdiğimiz onlarca eğitim ve spor faaliyetlerimiz ile kadınlarımıza güzel ortamlar ve fırsatlar oluşturmaya çalışıyoruz. Kadınlarımızın mutlu olması, ailenin mutlu olması; ailenin mutlu olması da halkımızın mutlu olması anlamına geliyor" diye konuştu.


Eskişehir kadınının kentin yönetim biçimi dolayısıyla çok şanslı olduğunu ifade eden Köse de "Eskişehirli kadınlar, şehirlerinde bu yönetim anlayışının hakim olmasından dolayı çok şanslı. Özgürce kent yaşamına karışıyorlar, sosyalleşiyorlar ve aktif biçimde hayatın içinde yer alıyorlar. Eskişehir’den yükselen bu ışığın Türkiye’ye yayılması için çalışmaya devam edeceğiz. Kadınları kapsayan başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum" dedi.


Buluşma çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:16
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