Başkan Ataç EYT’liler ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Eskişehir Şubesi’ni ziyaret etti. Başkan Ataç, EYT’lilerin haklı mücadelesinde her zaman destekçileri olduğunu kaydetti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT) Eskişehir Şubesi’ni yeni açılan binasında ziyaret etti. Ziyaretinde şube başkanı Gürcan Göç ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Başkan Ataç, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. EYT’lilerin haklı mücadelesinde her zaman destekçileri olduğunu belirten Başkan Ataç, “Yeni yerinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizler haklarınızı alıncaya dek mücadeleniz devam edecek ve bizler de her zaman destekçiniz olacağız. Bu hak aranması ile ilgili önemli bir mücadele. Ben Ahmet Ataç, bir vatandaş olarak her zaman sizlerleyim. Yeni yerinizin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Eskişehir Şube Başkanı Gürcan Göç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Bugün Eskişehir EYT derneğimizin binasını açmış bulunmaktayız ve ilk ziyaretçimiz de Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç oldu. Kendilerine bu hoş ziyaretlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman EYT’lilerin yanındaydı ve sonuç alınana kadar da yanımızda olacağını dile getirdi. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.