Başkan Ataç ev ziyaretlerini sürdürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde Eskişehirliler ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Ahmet Ataç ev ziyaretleri kapsamında Sütlüce Mahallesi’nde ikamet eden Ahmet Özdoğan’ın evine konuk olarak mahalle sakinleri ile buluştu. Sütlüce Mahallesi Muhtarı Mehmet Dipçin’in de bulunduğu ziyarette Başkan Ataç ev sakinleri ve mahalleliler ile uzun süre sohbet etti. Başkan Ataç ayrıca vatandaşlardan gelen soru ve talepleri de dinledi. Gösterdikleri misafirperverlikten ötürü Özdoğan ailesine teşekkür eden Başkan Ataç, “Vatandaşlarımızla her zaman birlikteyiz. Hep dile getirdiğimiz gibi Tepebaşı her geçen gün büyüyen, mutlu ve güçlü bir aile. Tepebaşı ailesi ilişkilerini öncelikle samimiyet ve güven üzerine kuruyor. Bu sayede biz de hemen her ortamda bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Eskişehirliler sağ olsunlar, evlerinin kapısını bize her daim sonuna kadar açık tutuyor. Bu güzel ev sahipliğinden ve misafirperverlikten ötürü ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Özdoğan ailesi ve mahalle sakinleri de davetlerini geri çevirmediği için Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.